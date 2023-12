Biella, partito il progetto “Piccoli lettori in erba”: i prossimi appuntamenti.

Nei giorni scorsi si è tenuta presso la sede della Regione Piemonte la cerimonia di consegna dei certificati ai “Municipality Family Manager” della Città di Biella impegnati nella realizzazione del percorso di certificazione come “Comune Amico della Famiglia”, finanziato dalla Regione Piemonte, in collaborazione con l’Agenzia di Coesione Sociale della Provincia Autonoma di Trento.

Fa parte di questo percorso il progetto “Piccoli Lettori in Erba”, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Tantintenti, che ha visto l’avvio delle attività martedì 12 dicembre con il primo incontro organizzato in Piazza Curiel.

I prossimi appuntamenti di sensibilizzazione e avvicinamento alla lettura per i bambini 0-6 anni e le loro famiglie si terranno, sempre alle ore 16.00, secondo il seguente calendario:

- 17 gennaio in piazza Del Monte;

- 31 gennaio presso Opificiodellarte;

- 14 febbraio presso Villa Boffo;

- 28 febbraio al Parco degli Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, strada Regione Croce Chiavazza;

- 7 marzo nel Borgo del Piazzo;

- 21 marzo ai Giardini Zumaglini.