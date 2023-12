Tecnici e campioni del calcio in cattedra all’Itis “Q. Sella”

I temi affrontati durante la serata spaziavano dalla fisiologia alla psicologia dello sport, dalla preparazione atletica, alle possibilità occupazionali post diploma.

A trattarli, con grande capacità comunicative, Giancarlo Camolese (ex calciatore di serie A nel Torino e allenatore), Milena Bartolini, (già CT della Nazionale femminile di calcio), Andrea Zanchetta (ex giocatore del Chievo e ora tecnico delle squadre giovanili dell’Inter), Paolo Dellafiore (ex calciatore di seria A, ora collaboratore dell’Inter) e Luca Prina (allenatore e docente federale, ex tecnico di Biellese, Virtus Entella, Pro Patria e Mantova).