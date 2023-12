"Con i miei nonni sto bene"...

Questo lavoretto lo abbiamo trovato in un angolo, probabilmente svolazzato dalle intemperie….Quando l’ho visto ho avuto un colpo al cuore …. Ne avevamo uno anche noi , lo avevamo appeso in bacheca in stanza da papà …. Era proprio davanti al suo letto , come dire guarda e ricorda quanto ti amiamo .

Il bambino /a che ha lasciato lì quel ricordino ha fatto ciò che facevamo noi anni fa , quando ,andare al cimitero aveva ancora un senso …. Ecco è questo ciò che ci hanno tolto ,la libertà di credere che quella fosse la nuova casa del nostro caro e la possibilità per noi di ritagliare 5 minuti per poterci parlare un po’ come quando si passava al volo a casa x il caffè che infondo sappiamo tutti , era solo una scusa ….. eh va beh ….Ormai casa tua è li per me … son venuta oggi come se fossi venuta a bere il caffè a casa attaccandomi all’unico luogo per me ha un senso ora ….