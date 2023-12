A Biella inaugurato “l’Albero della Sicurezza”: oltre 50 in tutta Italia, FOTO

È stato inaugurato martedì 19 dicembre, l’Albero della Sicurezza che, realizzato da ANMIL Biella ed esposto all’Ospedale di Ponderano – Biella, intende porre un segnale di attenzione alla sicurezza sul lavoro.

Realizzati dall’artista Sbolzani, in collaborazione con Azione cattolica, i 50 alberi di Natale sono dislocati su tutto il territorio italiano, ricordando le vittime del lavoro. Per l’occasione il Consigliere territoriale ANMIL Biella Marco Giovannini, organizzatore dell’evento.

Dopo il successo riscontrato lo scorso anno con l’iniziativa di sensibilizzazione contro gli infortuni sul lavoro, dal titolo “Un albero per la sicurezza”, nata dalla creatività dell’artista Francesco Sbolzani, che ha donato l’idea progettuale alla Fondazione ANMIL “Sosteniamoli subito”, quest’anno è stata riproposta raccogliendo la disponibilità di oltre 50 amministrazioni comunali che hanno messo a disposizione le piazze per allestire gli alberi.

“Siamo orgogliosi di poter contribuire a ricordare quanto sia importante la salute dei lavoratori, ma anche delle loro famiglie che soffrono per incidenti e malattie professionali, quando non si tratta addirittura di congiunti che perdono la vita per il lavoro, e questi alberi allestiti in tutte le Regioni d’Italia, rappresentano un’opportunità per richiamare l’attenzione su quei lavoratori invisibili: quelli nelle fabbriche, nei campi, nei cantieri o sono solo algoritmi su piattaforme”, dichiara Francesco Costantino, Presidente della Fondazione ANMIL ‘Sosteniamoli subito’.

Secondo gli ultimi Open Data INAIL, nei soli primi nove mesi del 2023 in Italia sono stati denunciati 430.829 infortuni sul lavoro e 761 incidenti mortali.

“Sono grato al Maestro Sbolzani e alle Amministrazioni Comunali che hanno voluto significare con questi alberi la necessità di mettere al primo posto un impegno corale affinché i numeri del fenomeno infortunistico e delle ‘dimenticate’ malattie professionali, non siano ignorati – continua il Presidente Costantino, – e ringrazio coloro che operano all’interno dell’ANCE, che rappresenta uno dei settori più a rischio infortuni, con l’auspicio di riuscire a catturare l’attenzione di tutti i cittadini che si fermeranno a riflettere davanti ai nostri Alberi per la sicurezza”.

“L’allestimento di questi alberi – spiega il Presidente dell’ANMIL Zoello Forni, – è stato possibile grazie all’impegno di chi si è ritrovato vittima del lavoro e svolge nell’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati ed invalidi del lavoro un volontariato attivo a sostegno di famiglie, che spesso non sanno cosa fare davanti ad un dramma che non avrebbero voluto conoscere, offrendo vicinanza