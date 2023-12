Vigili del Fuoco di Biella: avvicendamento al vertice, da oggi assume l’incarico di Comandante l’Ing. Amalia Tedeschi.

Oggi 20 dicembre 2023 assume l’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Biella l’Ing. Amalia Tedeschi. Il Comandante uscente, Ing. Alessandro Segatori, assumerà l’incarico come Comandante dei Vigili del Fuoco di Pavia.

Il Comandante Segatori, arrivato a Biella a settembre 2021, dopo l’esperienza di Vice Comandante di Torino, prima di accomiatarsi, saluta tutto il personale e la cittadinanza della provincia di Biella. L’ing. Amalia Tedeschi, materana, ha una laurea in Ingegneria Civile, una in Ingegneria della Sicurezza e un Master come Disaster Manager. Arrivata dalla Direzione Regionale della Liguria, in cui ha prestato servizio per un anno, e presso la quale ha ricoperto l’incarico di Responsabile Ufficio Prevenzione Incendi e del settore Colonna Mobile Regionale e AIB, precedentemente ha prestato servizio per tredici anni presso il Comando di Genova, dove ha ricoperto diversi incarichi: responsabile dell’Ufficio Prevenzione Incendi, dell’Ufficio di Polizia Giudiziaria, Responsabile dell’Area Soccorso e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Ha partecipato a numerose attività emergenziali (eventi alluvionali in Liguria, crollo Torre Piloti a Genova, sisma L’Aquila, sisma Italia Centrale). Ha lavorato sin dai primi momenti all’attività di soccorso relativa al crollo del Ponte Morandi e a tutte le successive attività correlate.

“Sono arrivata a Biella da un paio di giorni – le parole del Comandante Amalia Tedeschi – anche se assumo ufficialmente l’incarico oggi. Ho già avuto modo di avere un primo approccio con il Comando ma l’emozione di oggi, al primo giorno da Comandante, è un po’ come il primo giorno di scuola. Quello che posso assicurare fin d’ora, per quanto scontato, è il massimo impegno e metterò a disposizione di questa città e di tutta la provincia la mia esperienza operativa e gestionale per continuare il processo di crescita di questo Comando. Auguro i migliori auguri di buon lavoro al collega Segatori.”

“Lascio una splendida città – così il Comandante Segatori – ed un magnifico territorio che ho imparato ad apprezzare. Ero abituato a realtà di più grandi dimensioni avendo svolto i miei incarichi precedenti a Genova, Roma e Torino. Adattarsi qui è stato facile, anche grazie alla collaborazione dimostratami dentro e fuori dal Comando. Ora affronterò una nuova esperienza in un’altra regione, ma continuerò con lo stesso impegno e auguro buon lavoro alla collega Tedeschi.”

Dopo il formale passaggio di consegne, avvenuto nell’ufficio del Comandante, e lo scambio di saluti, l’Ing. Segatori ha lasciato Biella con destinazione Pavia ed il neo comandante Ing. Tedeschi si è diretta all’incontro convocato dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte.