Unione Industriale: Marco Bortolini confermato Presidente della Sezione Filature.

La Sezione Filature dell'Unione Industriale Biellese, che si è riunita nei giorni scorsi, ha confermato all'unanimità Marco Bortolini alla presidenza della Sezione. In carica dal 2020, Bortolini, 31 anni, è dal 2015 in Di.Vé, azienda fondata nel 1960 e specializzata in filati fantasia in lana e misto lana per maglieria, aguglieria e tessitura.

"Con gli imprenditori della Sezione, continuerà il mio impegno per rappresentare gli interessi e le esigenze del comparto, confermando le priorità che stiamo seguendo in questi anni: la valorizzazione della filiera nella sua interezza, la sostenibilità in tutte le sue accezioni, le persone- soprattutto i giovani - per cui la manifattura deve riuscire ad essere più attrattiva".

Fanno parte del nuovo Consiglio direttivo della Sezione: Roberto Rimoldi, Filatura Pettinata Luisa 1966 Srl (vice presidente); Stefano Aglietta, Italfil Spa; Stefano Bertoglio, Filatura Bertoglio Italo di T.Viganò & C. Sas; Pier Giacomo Borsetti, Zegna Baruffa Lane Borgosesia Spa; Silvio Botto Poala, Botto Giuseppe & figli Spa; Paolo Ceretti, Caligaris Spa; Luca Frignani, Gruppo Tessile Industriale Spa; Manuela Gaslini, Filatura Astro Srl; Umberto Germanetti, Filatura Cervinia Spa; Maurizio Maffeo, Filatura di Pollone Spa; Giovanni Marchi, Marchi & Fildi Spa; Massimo Montanaro, Lanecardate Spa;; Christian Spirito, Davifil Srl; Elena Zaffalon, R DI S Srl.

Sono stati nominati come Rappresentanti della Sezione nel Comitato Piccola Industria Alessandra Aglietta e Massimo Montanaro.