Raddoppio Strada Trossi, tutto rinviato a dopo Natale

Tutto rinviato a dopo Natale sulla decisione del Raddoppio della Strada Trossi a Gaglianico nel tratto, di 1,7 km, compreso tra la rotonda sud di Savagnasco (altezza ristorante Cavour) e la rotonda all’altezza Biella Sport.

Questo il responso del pomeriggio di lavori in Consiglio Provinciale di oggi, mercoledì 20 dicembre, il quale avrebbe dovuto approvare la variazione di bilancio necessaria ad impegnare 6,898 milioni di euro con cui la Provincia stipulerebbe un mutuo per realizzare l’opera.

Questa approvazione non c’é stata perchè il gruppo di maggioranza in Consiglio Provinciale “Identità e Territorio” (area centrodestra) ha confermato in aula i dubbi, espressi nei giorni scorsi sulla stampa, su costo del progetto ed interessi sul mutuo, sul coinvolgimento dei proprietari delle strada interessate all’opera, sul contributo del Comune di Gaglianico.

Il progetto allo stato attuale comporterebbe la realizzazione di una rotonda in più all’altezza di Via Gorgoli (posta alla fine della concessionaria Selecar) dove ci sarebbe un restringimento ad una corsia. Rotonda chiesta dal Comune di Gaglianico perché in Via Gorgoli ci sono abitazione ed aziende.

Oggi in aula erano presenti molti sindaci biellesi, i quali si sono divisi sull’opera. Sono interventi per dare parere positivo i primi cittadini di Pettinengo Bosso, Ponderano Locca, Zumaglia De Faveri, Mongrando Filoni e Quaregna Cerreto Giordani. Sulla stessa linea di “Identità e territorio” il Sindaco di Rosazza Delmastro. Dubbioso sulla nuova rotonda in termini di scorrevolezza della strada il Sindaco di Candelo Gelone.

E’ poi intervenuto il Sindaco di Gaglianico Paolo Maggia, diretto interessato dall’opera “Abbiamo aderito al progetto della Provincia e abbiamo fatto i conti con le nostre casse comunali. Oggi siamo in grado di contribuire con 22 mila euro all’anno per l’illuminazione. Più 16 mila per consumi di energia e manutenzione. Inoltre ci impegniamo nel tempo a costruire i marciapiedi necessari dopo la realizzazione dell’opera. Un impegno di serietà che esprime il nostro parere positivo a questa progetto strategico per il Biellese”.

Il pomeriggio si è concluso con una riunione del Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo insieme ai capigruppo in consiglio Edoardo Maiolatesi (Identità e Territorio), Carlo Grosso (Emanuele Ramella Pralungo Presidente), Federico Maio (Biellese Al Centro), ed al Sindaco di Gaglianico. Risultato fumata grigia sul Raddoppio Strada Trossi e rinvio della decisione ad una nuova riunione della capigruppo nella mattina del 27 dicembre.

“Oggi abbiamo già smussato alcune divergenze” ha commentato Ramella Pralungo al termine dei lavori.