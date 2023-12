Cotto e Mangiato al Ricetto di Candelo: 5 episodi dedicati al monumento biellese.

Lo scorso fine settimana sono terminati gli episodi di “Cotto e mangiato – menù al borgo” dedicati al Ricetto di Candelo. Anche le ultime puntate hanno avuto dati di ascolto rilevanti: venerdì 15 dicembre sono stati 216.000 gli ascoltatori, mentre sabato 16 dicembre 138.000, che, sommati agli ascoltatori delle puntate precedenti, dà un totale di più di un milione di ascolti (1.048.000).

Il programma Mediaset, andato in onda a mezzogiorno su Italia 1, ha dedicato un totale di cinque episodi al Ricetto e a Candelo tutta: i protagonisti Tessa Gelisio e Andrea Mainardi, infatti, hanno girato per il borgo, che vedeva ancora presenti gli allestimenti de “Il borgo di Babbo Natale”, per mostrarne la bellezza e, in collaborazione con la Taverna del Ricetto e la Taverna del Viandante, hanno realizzato piatti tipici della nostra cucina.

Il sindaco Paolo Gelone si ritiene soddisfatto dei risultati ottenuti: «Un periodo ricco di risultati per Candelo: oltre al passato “Borgo di Babbo Natale, presente anche nelle riprese di “Cotto e mangiato – menù al borgo”, programma del quale il nostro Ricetto è stato protagonista assoluto, anche la caccia al tesoro tenutasi questa domenica ha avuto notevole affluenza. Il 17 dicembre si è svolta presso il Ricetto di Candelo la “Caccia ai tesori di Natale”, dedicata ai bambini candelesi, in collaborazione con gli artisti e le botteghe artigiane del borgo. Questa iniziativa ha avuto un’affluenza di circa un centinaio di bimbi, che riteniamo un ottimo risultato».