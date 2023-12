La SPB Monteleone Trasporti riempie le palestre biellesi con cinque gare durante il weekend

Cinque appuntamenti su sette in casa per le giovanili della SPB Monteleone Trasporti. Tante partite per tutti i giovani della società, che continuamente riescono a disputare delle buone gare.

Campionati Fipav

Prima vittoria per la SPB Lanificio di Sordevolo Blu nel concentramento Under 13 di Verbania. Nessun successo per la SPB Lanificio di Sordevolo Arancio, che però ha fatto tremare i ragazzi di Verbania e Romagnano con delle belle azioni. In Under 15 la SPB AM Impianti vince ancora contro Domodossola, per 3 a 0; mentre in Under 17 arriva la sconfitta della SPB Enercom a favore degli avversari di Acqui Terme. Domenica l'Under 19 SPB Officina Pozzo ha vinto contro Novi Ligure, guadagnando punti preziosi in classifica.

Campionati UISP

Sconfitta in Under 16 per la SPB Impresa Costruzioni Aiazzone, che rimane sotto al Basso Canavese e riesce a riprendersi solo nel terzo parziale, quando ormai è troppo tardi. In Under 20 sconfitta al tie break per la SPB Monteleone Trasporti, che aveva disputato una buonissima partita fino al quinto set, perdendosi un po’ all’ultimo. La SPB Lauretana nell’altro girone di Under 20 non riesce ad imporsi sulla Pallavolo Valchisone, che si porta a casa il bottino pieno.

U13 Fipav Girone B

Pool Pavic B - SPB Lanificio di Sordevolo Arancio 3-0

Parziali 15-4; 15-5; 15-11.

SPB Lanificio di Sordevolo Arancio - Pallavolo Verbania 0-3

Parziali: 9-15; 13-15; 2-15.

Pool Pavic B - SPB Lanificio di Sordevolo Blu 3-0

Parziali: 15-8; 15-9; 15-6.

Volley Novara - SPB Lanificio di Sordevolo Blu 1-2

Parziali: 9-15; 15-7; 10-15.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone B della U13 con tutti gli impegni delle due SPB Lanificio di Sordevolo: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/47782

U15 Fipav

SPB AM Impianti - Volley Domodossola 3-0

Parziali: 25-20; 25-22; 25-14.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone B della U15 con tutti gli impegni della nostra SPB AM Impianti: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/46879 .

Under 16 UISP Girone A

Basso Canavese - SPB Impresa Costruzioni Aiazzone 3-0

Parziali: 25-13; 25-3; 26-24.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone A della U16 con tutti gli impegni della nostra SPB Impresa Costruzioni Aiazzone: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/under-maschile .

Under 16 UISP Girone B

SPB AM Impianti a riposo in questa giornata.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone B della U16 con tutti gli impegni della nostra SPB AM Impianti: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/under-maschile .

U17 Fipav

SPB Enercom - Acqui Terme 0-3

Parziali: 18-25; 21-25; 21-25.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U17 con tutti gli impegni della nostra SPB Enercom: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/46876 .

U19 Fipav

SPB Officina Pozzo - Novi Ligure 3-1

Parziali: 25-22; 25-20; 24-26; 25-18.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U19 con tutti gli impegni della nostra SPB Officina Pozzo: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/46855/1 .

Under 20 UISP Girone A

SPB Monteleone Trasporti - Pallavolo Kolbe 2-3

Parziali: 25-23; 16-25; 25-20; 18-25; 1-15.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone A della U20 con tutti gli impegni della nostra SPB Monteleone Trasporti: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/under-maschile .

Under 20 UISP Girone B

SPB Lauretana - Valchisone 0-3

Parziali: 15-25; 10-25; 21-25.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone B della U20 con tutti gli impegni della nostra SPB Lauretana: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/under-maschile .

