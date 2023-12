Il Teamvolley chiude l'anno vincendo il derby under 16

Ultimo weekend del 2023 per le squadre biancoblù del TeamVolley: altri due giorni contraddistinti da un filotto perfetto delle formazioni del settore giovanile – tra cui spicca il trionfo nel derby Under16 contro la Virtus – e dalla sconfitta interna per 3-1 della Serie D, targata Botalla.

SERIE D

SERIE D Girone A - 11a giornata

BOTALLA TEAMVOLLEY – Ps Sangiacomo 1-3 (18-25/25-19/14-25/22-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Gilardi, Zignone 7, Macchieraldo 10, Venturino 4, Damo 8, Gariazzo 5, Sola 6, Fontana 2, Fantini ne, Piletta ne, Panaia 5, Allorto, Guzzo (L1), Vioglio (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan TURCICH: «Riassumendo in una parola: peccato. Peccato perché abbiamo sfiorato ancora una volta i punti ma in questa partita, ad essere sinceri, finalmente abbiamo visto della discreta pallavolo. Sicuramente Sangiacomo ha meritato, riuscendo a fare break nei momenti importanti, ma siamo comunque soddisfatti della prestazione delle ragazze. Ora sfrutteremo il periodo natalizio per prepararci al meglio al 2024».

UNDER18

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY – Asd San Giuseppe Trecate 3-1 (24-26/25-16/25-16/25-20)

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY: Boggiani, Gariazzo 14, Piletta 3, Zignone 9, Sola 19, Damo 1, Guzzo (L1), Panaia, Fontana 6, Vioglio, Allorto (L2), Lanari ne. Coach Paolo Salussolia.

Coach Paolo SALUSSOLIA: «È stata la partita che ci aspettavamo e che ha evidenziato ancora una volta i punti deboli sui quali stiamo lavorando e lavoreremo ancora. Dopo una partenza orrenda (copia del terzo set della gara di andata), nella quale abbiamo sbagliato tutto lo sbagliabile dimostrando di non essere entrati in campo con l'atteggiamento corretto, abbiamo tentato una infruttuosa rimonta. Da lì in avanti, pur con qualche disattenzione tattica e qualche plateale errore tecnico, la gara è rimasta in controllo, siamo stati più costanti nell'applicazione del sistema e più precisi in quasi tutti i fondamentali. Il gruppo si sta consolidando, ci sono più soluzioni a disposizione, con il lavoro possiamo ancora alzare il livello. Sfrutteremo il Bear Wool Volley anche per proseguire su questa strada ed essere pronti per la ripartenza del 10 gennaio, in trasferta a Chiavazza».

UNDER16

Virtus Biella – DE MORI TEAMVOLLEY 1-3 (25-23/18-25/12-25/16-25)

Coach Marco ALLORTO: «Come tutti i derby, è stata una partita molto sentita. Noi abbiamo patito nel primo set, in cui siamo partite troppo nervose e contratte. Non siamo riusciti a imporre il nostro gioco e fare le cose basilari, che alleniamo durante la settimana. Seconda, terza e quarta frazione molto meglio: siamo riusciti a imporre un livello superiore in quasi tutti i fondamentali. C’è stato qualche errorino di distrazione qua e là, che però siamo riusciti a sopperire con dei buoni attacchi e delle discrete ricostruzioni. Siamo contenti di questi tre punti portati a casa».

UNDER14

ANGELICO TEAMVOLLEY – Tvn Novara 3-0 (25-12/25-20/25-7)

Coach Ivan TURCICH: «Gara semplice ma con un avvio contratto e una formazione rivoluzionata, tra assenze e cambi ruolo. Ritrovati gli equilibri, siamo riusciti a imporre il nostro gioco senza grandi difficoltà».

UNDER13

Sammaborgo U13 – CONAD TEAMVOLLEY 1-3 (18-25/25-19/18-25/16-25)

Il capitano di giornata, Matilde ERME: «È stata una bella partita, giocata punto per punto. Abbiamo incontrato qualche difficoltà, ma siamo riuscite a conquistare la vittoria».

BEAR WOOL VOLLEY (3-4-5 gennaio 2024)

Il TeamVolley sarà presente alla diciannovesima edizione del Bear Wool Volley, il grande torneo di pallavolo giovanile che si disputerà su 19 palestre del territorio biellese nei giorni del 3-4-5 gennaio.

Queste le nostre formazioni iscritte:

- GENERALI BIELLA TEAMVOLLEY (Under18 femminile)

- DE MORI TEAMVOLLEY (Under16 femminile)

- ANGELICO TEAMVOLLEY (Under14 femminile)