Grande SPB M-App Hotel, 3 a 1 con la capolista Domodossola

Fantastica vittoria per i ragazzi della SPB M-App Hotel, che si portano a casa tre punti dalla sfida con Domodossola. Una bella partita, che porta i biellesi a ridosso del quarto posto.

La partita

Partenza in sordina per i bluarancio, che si fanno prendere un po’ dal timore della partita contro la capolista. Il primo set va a Domodossola, ma lo spartito cambia fin dal parziale successivo: un pallone dopo l’altro, una sola squadra in campo al Palapajetta. Buona prestazione corale, aiutata dalle eccellenti prestazioni di Bottigella e Stragiotti, aiutati da un super Sarasino, insuperabile a muro con 7 punti diretti.

Il commento di Filippo Sarasino

"Abbiamo giocato un'ottima partita contro una capolista tosta che non è calata nel continuo dei set. Noi ci siamo scossi dopo il primo parziale perso e abbiamo condotto la gara con serenità, sapendo di potercela fare. Abbiamo retto nei fondamentali soprattutto per quanto riguarda il muro, di cui personalmente sono molto contento. Sicuramente la presenza di Bottigella ci ha fornito una sicurezza in più in campo, perché è un giocatore forte e, nonostante la giovane età, anche esperto della categoria.”

I numeri

SPB M-App Hotel - Volley Domodossola 3-1

Parziali: 20-25; 25-15; 25-20; 25-15..

Tabellino: Berteletti 6, Bottigella 17, Castrovilli 0, Rolando 1, Sarasino 11, Segre 1, Stragiotti 18, Vacca 15, Vicario 1. Liberi: Pelosini (L1). NE: Mazzoli, Murdaca (L2), Rizzo, Volpato.