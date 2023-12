Golf Club Cavaglià: fra eventi e premiazioni natalizie, FOTO

Rossi/Bucino nella Louisiana di Natale by De Mori

La stagione al Golf Club Cavaglià si avvia alla conclusione. Sabato si è giocata la tradizionale Louisiana di Natale by De Mori (18 buche, Stableford a coppie) che ha visto al via una sessantina di partecipanti. Elena Rossi/Simone Bucino sono stati i migliori di giornata aggiudicandosi il 1° lordo con 42 punti (per loro anche il miglior punteggio netto con 46). Nella classifica del netto premiati al 1° posto Roberto Revel/Giancarlo Magnani con 43, seguiti da Gianfranco Gassino/Arianna Gassino con 43 e Stefano Meggiorin/Maurizio Monteleone con 42. Prima coppia mista Sara Montejo Rey/Tommaso Falla con 41.