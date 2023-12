La befana interforze sta scaldando i motori e il 6 gennaio farà visita ai bimbi in Ospedale

Sabato 6 gennaio, in occasione della 8a edizione della "Motobefana interfoze benefica" organizzata dai Protectors Le MC Italy, con la partecipazione di AIDO e Croce Rossa, le Befane, insieme agli organizzatori, alle Forze dell'Ordine e al personale ASL, consegneranno doni ai bimbi ricoverati in reparto pediatria e alle neomamme ricoverate nel reparto ginecologia e ostetricia.

Dalle 10 nell'area verde dell'Ospedale, presso la piazzetta URSIS B. dei Protectors, verranno allestiti stand dei vari gruppi rappresentati.

Il progetto "Biella Solidale”, è nato dalla sinergia tra Croce Rossa Italiana, Comitato di Biella, Consorzio Socio Assistenziale IRIS, Comune di Biella, i club service Inner Wheel Biella Piazzo e Panathlon, unitamente all’impegno di alcuni imprenditori biellesi, con l'obiettivo di donare buoni spesa e/o pacchi alimentari e realizzare una rete solidale che ascolta le voci più deboli, offrire le soluzioni immediate e quelle permanenti, in sinergia con i Servizi Sociali, le Amministrazioni Comunali e le Associazioni di Volontariato già operanti sul territorio.