In memoria delle vittime sul lavoro, all'ospedale di Biella arriva "L'albero per la sicurezza"

“Un albero per la sicurezza”, è un'iniziativa di sensibilizzazione, in memoria di tutte le vittime sul lavoro, nata nel Natale del 2022 dalla creatività dell’artista Francesco Sbolzani, che ha donato l’idea progettuale alla Fondazione ANMIL “Sosteniamoli subito”, quest’anno è stata riproposta raccogliendo la disponibilità di oltre 50 amministrazioni che hanno messo a disposizione le piazze per allestire gli alberi.

E oggi, martedì 19 Dicembre 2023 alle ore 11.30 all'Ospedale di Biella - Piano Terra (Atrio Piastre ambulatoriali) sarà inaugurata l'opera.