Biella, Natale è alle porte: il programma delle festività della Diocesi.

Sta prendendo forma il grande presepio sulla facciata della Cattedrale realizzato dalla Parrocchia di Santo Stefano in continuità con il percorso di Avvento proposto alle famiglie attraverso l’invio giornaliero di un messaggio teso a ricordare l’importanza del Presepe in questo anno in cui si ricordano gli ottocento anni del Presepe di Greccio, voluto da San Francesco.

Domenica 24 dicembre alle ore 18 sarà già Santa Messa natalizia, nella vigilia del Natale.

Mons. Vescovo alle ore 24 presiederà Santa Messa solenne della Notte: la celebrazione, animata dal Coro Parrocchiale, è preceduta alle ore 23.15 dalle veglia di preghiera e sarà trasmessa in diretta. Al termine della celebrazione mons. Vescovo benedirà il pane di Santo Stefano, come segno di condivisione che sarà distribuito il giorno del Patrono.

Il giorno di Natale mons. Vescovo presiederà il Solenne Pontificale alle ore 10.15, animato dal coro parrocchiale. La celebrazione dei Vespri solenni alle ore 16. Le altre celebrazioni seguono il normale orario festivo della Cattedrale.

Il giorno seguente, Santo Stefano primo martire e patrono della Diocesi e della Città di Biella, il solenne Pontificale, alle ore 10, è presieduto dal vescovo di Biella, mons. Roberto Farinella. Saranno presenti le Autorità della Città e del Territorio come da tradizione; è invitato tutto il Popolo di Dio.

Animerà la celebrazione il Coro “Concentus” di Cavaglià – Roppolo. Al termine della S Messa il coro offrirà un omaggio di pastorali natalizie in occasione degli ottocento anni del Presepe. All’uscita dalla Chiesa verrà distribuito a tutti i partecipanti “il pane di Santo Stefano”. Seguirà, in Seminario, lo scambio di auguri riservato alle Autorità.

Presso l’Oratorio Santo Stefano la parrocchia di Santo Stefano organizza un pranzo di condivisione aperto a tutti. Alle ore 16 il vescovo Roberto presiederà i Vespri solenni.

Domenica 31 dicembre alle ore 17.30 un momento di preghiera ecumenica per la pace presso la Chiesa della Ss. Trinità e alle ore 18.00 partirà la Marcia della Pace diretta verso il Santuario di Oropa (alle ore 20 circa il passaggio al Favaro). Mons. Vescovo presiederà la Santa Messa alle ore 22.30, presso la Basilica Antica di Oropa, a conclusione della Marcia della Pace.

Il giorno di Capodanno, 1 gennaio 2024, il vescovo Roberto presiederà la Santa Messa alle ore 18 in Cattedrale.

Il giorno dell’Epifania, 6 gennaio 2024, alle ore 10.15 il solenne Pontificale presieduto dal vescovo Roberto e alle ore 16 i Vespri solenn

In Cattedrale è possibile ammirare nell’ambito del progetto “Sia Luce” un’opera dell’artista ceco Jan Knap. L’opera sarà visibile da venerdì fino al 28 gennaio. L’esposizione è frutto della preziosa collaborazione con la galleria Studio d’Arte Raffaelli di Trento, ed è possibile grazie al sostegno al progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e della Regione. Anno dopo anno, l’idea di introdurre testimonianze d’arte contemporanea all’interno della cattedrale continua a incuriosire e stimolare riflessioni sulle opere esposte e sulle modalità d’espressione dei vari artisti.

L’opera di Knap, “Senza titolo”, è un olio su tela realizzata nel 2009. Rappresenta una scena domestica in cui una Madonna agreste mostra una piccola mela rossa al Bambino Gesù. Non compaiono troni e spazi architettonici, ma solo un tessuto verde teso fra due alberi a dividere lo spazio e dare un po’ di ombra in una campagna serena e piena di luce. Oltre il tessuto San Giuseppe, che indossa robuste scarpe novecentesche, pare assorto nella lettura di un libro, mentre sullo sfondo a sinistra stanno all’ombra di un albero un asinello e le pecore. Si percepisce come l’atmosfera sia calda, quasi afosa. Piccoli angeli allietano la Sacra Famiglia con il suono dei loro flauti, chi in piedi, chi seduto su un innaffiatoio, mentre sul lato destro del quadro si vedono oggetti d’uso quotidiano, che ci fanno pensare a una merenda appena conclusa.

Commenta don Paolo Boffa Sandalina, parroco di Santo Stefano: «Il prestito dell’opera di Jan Knap è per noi un’occasione importante per portare in Cattedrale un’opera d’arte che racconta in modo inusuale e al di fuori della iconografia tradizionale la figura di Gesù Bambino. Il consenso al prestito da parte della galleria, Studio d’arte Raffaelli di Trento, ci dimostra l’attenzione per il progetto Sia Luce che nel corso degli anni sta diventando anche un esempio virtuoso di arte sacra contemporanea diffusa nelle nostre chiese».