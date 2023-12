In questi giorni su alcune pagine biellesi di compra-vendita è apparso un post da un utente straniero che promette di ottenere la patente online in meno di 7 giorni e senza sostenere alcun esame. Il post è anche corredato da un numero di telefono. Ovviamente è una truffa e le forze dell'ordine mettono in guardia dal cadere nella rete dei malfattori.