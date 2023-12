Cavaglià: Fuoco divampa nel cortile di un capannone, incendio domato dai Vigili del Fuoco FOTO e VIDEO

Poco dopo le 16.30 di oggi, 19 dicembre, diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Biella, Vercelli e Santhià, sono giunte a Cavaglià, in via Pastore, allertati per domare le fiamme che si sono sviluppate all'esterno di un capannone. In breve tempo la situazione, che inizialmente appariva più grave, è stata posta in sicurezza e attualmente si procede allo smassamento del materiale interessato. Sul posto anche i Carabinieri e il nucleo NIA dei Vigili del Fuoco per accertare le cause che hanno dato origine al rogo. Non si conosce al momento l'entità del danno.