40enne della Valle Elvo ai domiciliari per reati in materia di sostanze stupefacenti

I Carabinieri di Occhieppo Superiore hanno dato in questi giorni esecuzione a un'ordine di espiazione della pena detentiva in regime di detenzione domiciliare.

L'arrestato è un uomo, un 40enne residente in Valle Elvo, con precedenti penali in materia di stupefacenti, che dovrà scontare la pena di quasi 5 mesi nella sua abitazione per reati commessi nel 2016.