Vitale Barberis Canonico celebra l’eccellenza studentesca: borse di studio e assegni per la valorizzazione del territorio.

Si è svolta sabato 16 dicembre, presso la sede di Pratrivero della Vitale Barberis Canonico Spa, la cerimonia di consegna di 5 borse di studio e 4 assegni di studio a nove studenti che si sono particolarmente distinti nei risultati scolastici. La novità del 2023 è proprio l’introduzione degli assegni di studio, con un bando rivolto esclusivamente ai figli dei lavoratori dell’azienda, riferito alla generalità dei diplomi e successivi corsi di laurea, secondo criteri meritocratici inclusi in un nuovo e diverso regolamento.

Il bando di premiazione delle borse di studio invece, nato nel 2003, include dal 2017, oltre ai figli dei lavoratori, anche tutti gli studenti dell’area biellese e valsesiana che si sono distinti nell’esame di maturità e nel successivo percorso universitario, con alte votazioni di merito e con scelta di specifici percorsi formativi scientifico/matematici (Ingegneria, Matematica, Fisica, ecc.).

Vitale Barberis Canonico ha l’obiettivo di premiare l’eccellenza dei risultati scolastici e, al contempo, dare la possibilità di proseguire gli studi ai ragazzi meritevoli del territorio e della propria Azienda che essa ritiene, davvero, componenti della propria grande Famiglia.

Ospite illustre dell’evento è stato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, On. Gilberto Pichetto Fratin, che nel suo discorso ai giovani studenti ha affermato l’importanza di costruire un proprio percorso, didattico e personale, che si basi sulla conoscenza e sappia appoggiarsi a “partner” esterni fondamentali come la loro famiglia con i propri valori e principi, e aziende, come Vitale Barberis Canonico, che mostrino con la propria sensibilità per il territorio e la sua comunità di voler contribuire alla crescita delle nuove generazioni.

L’amministratore delegato di Vitale Barberis Canonico, Ing. Alessandro Barberis Canonico, ha illustrato quanto questa iniziativa, ormai alla 20° edizione, con 97 riconoscimenti all’attivo, voglia rivolgersi alla crescita dei talenti nel territorio, dotandoli di risorse che li supportino nella loro crescita, prima formativa e poi professionale, e che aiuti nel futuro reperimento di risorse di talento.

La dott.ssa Lucia Bianchi Maiocchi, alla direzione dell’area di Responsabilità Sociale d’Impresa, ha sottolineato come questa debba essere un’attività prioritaria per le aziende poiché il sostegno della crescita e cultura di questi ragazzi non potrà che essere a beneficio di tutto il nostro territorio e di quell’ecosistema di ambiente e persone che vogliamo rimanga florido e proiettato al futuro, qui in Valdilana e nel Biellese. Iniziative come questa alimentano la TESTA con impegno e passione, il CUORE attraverso l’emozione dei ragazzi e delle proprie famiglie, la MANI con l’intreccio di competenze e comunità. Concetto ribadito anche dal responsabile delle Risorse Umane, dott. Stefano D’Agostin, perché nulla si può progettare senza un lavoro adeguato con le nuove generazioni e senza pensare al futuro.

Per le Borse di Studio i premiati per l’anno 2023 sono: Carta Moline’ Edoardo (Diploma Maturità Classica e iscritto a Chimica), Cestariolli Marco (Diploma Liceo Scientifico e iscritto a Fisica), El Gataa Charif (Laureando in Matematica), Salerno Lorenzo (Laureando in Ingegneria dell’autoveicolo), Solesio Marco (Diploma Liceo Scientifico e iscritto a Matematica).

Per gli assegni di studio i premiati per l’anno 2023 sono: Braga Cristian e Ortone Erica (Accademia delle Belle Arti), Secco Emily (Scuola Superiore per Mediatori Linguistici), Tini Edoardo (Direzione d’Impresa, Marketing e Strategia).