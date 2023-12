Scuola: una scuola del Piemonte vince il premio nazionale eTwinning 2023.

C’è anche una scuola del Piemonte tra le vincitrici dei Premi nazionali eTwinning 2023, di recente consegnanti dall’Unità eTwinning Italia. eTwinning è parte del Programma Erasmus+ e comprende la più grande community europea di scuole con oltre 1 milione di insegnanti attivi in progetti didattici di collaborazione a distanza, tramite piattaforma elettronica. Lavorare in questi progetti significa aprirsi a una nuova didattica innovativa basata su progettualità, formazione, scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale.

Il Premio riconosce l'impegno e la creatività degli insegnanti italiani coinvolti in 10 progetti eTwinning di eccellenza, svolti nell’anno scolastico 2022/23. Dopo la selezione dei progetti candidati, rientra nella rosa dei vincitori anche il progetto To Read or Not To Read realizzato dall’Istituto Comprensivo di Andorno Micca, Biella.

“To Read or Not To Read” riceve il riconoscimento nella categoria Scuola Primaria. L’insegnante Emanuela Boffa Ballaran, che ha coordinato il progetto nella scuola, è partita dalla domanda “Leggere o non leggere?". Al quesito è stato chiesto di rispondere agli studenti di due classi: una italiana e una greca. Il percorso progettuale ha impegnato gli alunni nella lettura combinando questa attività con elementi di gioco, come escape room e quiz online. Parallelamente alla lettura è stato predisposto un racconto a più mani con due personaggi: Alice di Torino, giocatrice di football e accanita lettrice e Thomas di Salonicco, amante dei videogiochi e non avvezzo alla lettura. Durante l’anno scolastico i bambini hanno inventato e illustrato una storia che si è intrecciata anche agli argomenti trattati durante tutto il progetto (la persecuzione degli ebrei da parte dei nazisti, mancanza di acqua, l’importanza della salute fisica e psicologica e la fame nel mondo). Il racconto si è concluso con un lieto fine ed è stato realizzato un ebook. La tecnologia ha svolto un ruolo chiave nel completamento delle attività del progetto e nella collaborazione di studenti e insegnanti.