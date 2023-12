Filippo Lanaro è il nuovo presidente della Sezione Meccanici Uib

La Sezione Meccanici dell'Unione Industriale Biellese, che si è riunita nei giorni scorsi, ha eletto il nuovo presidente Filippo Lanaro, che succede a Franco Oliaro. Lanaro, 54 anni, dal 1995 è amministratore delegato di Lawer spa, eccellenza manifatturiera riconosciuta a livello internazionale specializzata in sistemi di dosaggio industriale.

Il commento del neo presidente

"Grazie per la fiducia, sono onorato di ricoprire questo ruolo per i prossimi 4 anni. Un ringraziamento speciale va al presidente Franco Oliaro per il lavoro svolto nel suo mandato: raccolgo il suo testimone nel segno della continuità con l'obiettivo di proseguire i progetti e i temi trattati, che riassumo in tre parole.

Coinvolgimento: solo con passione, entusiasmo e voglia di lavorare in gruppo si ottengono risultati di qualità, come il progetto Biella Wonderland realizzato dalla nostra Sezione. Condivisione: la Sezione è un tavolo di condivisione dove scambiarsi conoscenze, esperienze e percorsi perché condivisione vuol dire arricchimento reciproco. Crescita: dobbiamo focalizzarci sulla crescita dell’identità di "distretto" della meccanica, per rendere più attrattive le imprese e il territorio nei confronti della forza lavoro che tutti stiamo cercando.

Tratteremo inoltre temi quali l'impatto dell’intelligenza artificiale sui nostri processi produttivi, la sostenibilità e la sicurezza sul lavoro".

Le nuove cariche

Fanno parte del nuovo Consiglio direttivo della Sezione, oltre al neo presidente: Franco Oliaro (past president); Lorenzo Grosso, Hydro-mec Srl; (vice presidente); Stefania Ploner, Tecnomeccanica Biellese Srl; Christian Ferrari, Ferrari Ezio & C. Srl; Mauro Canazza, Start Power Srl; Davide Lugli, LAM Srl; Monica Manenti, TMT CIMI Srl; Rodolfo Perona, Incas Spa.

Sono stati nominati come Rappresentanti della Sezione nel Comitato Piccola Industria: Stefania Ploner e Christian Ferrari.