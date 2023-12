Vigliano, mensa e casa di riposo, i chiarimenti del Comune

Negli scorsi giorni i giornali locali hanno dato ampio spazio al resoconto del consiglio comunale di Vigliano Biellese, visto con gli occhi della minoranza consiliare. Al riguardo, è necessario da parte nostra un chiarimento. Nello specifico, ci riferiamo alla mensa scolastica, di cui si è discusso a lungo perché proprio da questo servizio prende le mosse la richiesta di istituire una commissione comunale per verificare i pasti serviti in casa di riposo.

E’ interessante sottolineare che nel dibattito, un consigliere ha involontariamente ma candidamente confessato che è stata la minoranza consiliare stessa – e non la protesta autogestita dei genitori - il motore di una petizione di firme aspramente critica nei confronti della mensa scolastica. Evidenziando quindi un chiaro disegno di parte dietro la petizione: è tanto semplice screditare un servizio quanto complesso ricostruire.

Nel merito, ribadiamo l’enorme importanza che attribuiamo al pensiero dei genitori, testimoniato dalla rinnovata elezione della commissione mensa che si è da poco insediata e sta lavorando con una collaborazione costruttiva. Ciò cui tiene questa Amministrazione comunale è l’adeguata qualità del servizio e per questo si attiva sia attraverso il quotidiano confronto con insegnanti, genitori e allievi, sia con indagini di tipo microbiologico sui pasti serviti, non risparmiando al concessionario del servizio né critiche né sanzioni, se ricorre il caso. L’ASL, per quanto di competenza, effettua le proprie verifiche sia nei refettori sia nel centro cottura. Si tratta di un servizio che merita tutta la possibile attenzione, ma soprattutto merita di essere valutato da persone che siano in buona fede e non intendano costruire consenso utilizzando per fini propagandistici la questione.

Spiace però constatare che la mensa sia diventata un terreno di scontro politico, mentre l’Assessore competente, di concerto con la commissione mensa, è impegnata giornalmente a lavorare per un servizio migliore, valido dal punto di vista nutrizionale e per ridurre gli sprechi tenendo in adeguato conto tutte le segnalazioni, in particolare le lamentele.

In questo clima, tuttavia, a nulla sembrano valere i riscontri positivi di chi si reca in mensa: genitori della commissione, insegnanti e alunni. Chi non trova costantemente disservizi sembra quasi doversi giustificare; analogamente gli amministratori comunali, che monitorano il servizio, vengono accusati di assaggiare altri pasti e non quelli serviti ai ragazzi (ma quali altri, non è dato sapere).

Quanto all’istituzione di una commissione che monitori i pasti serviti in casa di riposo, chiediamoci con onestà quale è il fine di una commissione. Laddove l’utenza è ampia, come nel caso della mensa scolastica, è ben chiaro e auspicabile il ruolo di rappresentanza che svolgono i membri eletti di una commissione. Ma laddove l’utenza è limitata, ed è possibile interfacciarsi costantemente con tutti gli utenti e con tutti i familiari, come succede con la casa di riposo, quale utilità può avere una commissione politica? In casa di riposo i consiglieri possono comunque recarsi normalmente: quale ulteriore trasparenza si ricerca? Quanto ai controlli microbiologici sui pasti, quelli della mensa scolastica sono estesi anche ai pasti per gli anziani. E posseggono forse i consiglieri competenze specifiche in merito?

Infine, poiché siamo tutti consapevoli che si tratta di servizi particolarmente importanti e delicati, portare la discussione sul terreno della contrapposizione politica a ridosso delle elezioni certamente non giova all’istituzione comunale: gli amministratori possono cambiare, ma i servizi restano ed è fondamentale tutelarli, consentendo alla collettività di fruirne con serenità e fiducia.