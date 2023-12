Nuovo futuro per l'Aeroclub Luigi Sella Biella di Cerrione: formerà piloti di linea a Vercelli e a Torino, FOTO

Ce l'hanno messa tutta il presidente Massimo Zaniboni e i soci per tenere la sede dell'Aeroclub Luigi Sella Biella all'aeroporto di Cerrione. Tramite il loro legale Giancarlo Petrini, hanno anche chiesto un parere a ENAC (Ente nazionale aviazione civile), che però si è dichiarato incompetente in quanto si tratta di aeroporto privato. Alla fine però sono riusciti a ottenere solo due anni di proroga, dalla richiesta di sgombero dei locali da parte SACE per lasciare spazio alla sua controllata Air Vergiate SRL, e a fine anno dovranno essere consegnati.

"E' ovvio che a tutti noi spiace - racconta il presidente Zaniboni - . Io è da quando sono giovanissimo che frequento l'aeroporto. E anche negli ultimi anni molti di noi soci hanno investito loro stessi per portarlo avanti. Non siamo riusciti a tenerlo qui, ma vivrà a Vercelli e a Torino".

I dettagli dell'operazione sono stati ufficializzati in conferenza stampa nel pomeriggio di oggi martedì 19 dicembre proprio nei locali dell'Aeroclub, quelli che in questi giorni saranno sgomberati. Presenti Zaniboni, l'avvocato Petrini e il socio Paolo Mander.

"Da due anni abbiamo avviato una collaborazione con l'Aeroclub di Torino - ha spiegato Zaniboni - . Noi teniamo corsi per piloti di linea e loro per piloti privati. E da gennaio avvieremo le pratiche, e in primavera terremo corsi anche all'Aeroclub di Vercelli, sempre per piloti di linea".

La collaborazione con il Biellese non morirà però: la sede legale resterà a Cerrione, in frazione Vergnasco, dove si terranno anche corsi di teoria. Mentre la sede principale sarà a Torino e la secondaria a Vercelli.

E la flotta del Luigi Sella che fine farà? un aereo dovrebbe poter rimanere all'aeroporto a Cerrione a disposizione dei soci, altri 4 sono a Torino dove si trova anche l'elicottero e 1 è a Vercelli. L'Aeroclub Luigi Sella ha però in mente di riportare a Biella l'elicottero, e non appena avrà trovato una spazio adatto lo renderà noto.