Fuoristrada, Serena Rodella esordio positivo in Croazia

Gara impegnativa in terra straniera per Serena Rodella che ha preso il via al secondo rally Quadruvium.

Dopo le 4 prove speciali si è posizionata a metà classifica e prima delle categoria femminile con tempi sempre migliori ogni manche grazie anche alla feeling raggiunto con la sua navigatrice Karola Beatrice Donati.