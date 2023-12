Commemorato l'80° anniversario dell’eccidio di piazza San Cassiano a Biella

Riceviamo e pubblichiamo:

Puntuale alle 10 di domenica 17 dicembre, si è svolto in piazza San Cassiano a Biella l'80° anniversario del famigerato eccidio nazi-fascista che ha causato la morte di sei partigiani. Tuttavia va precisato che tra di essi doveva essere incluso anche il partigiano Alfredo Baraldo il quale, miracolosamente, sopravvisse alla mitragliata nazista e fuggì da Biella per continuare nei mesi successivi la sua lotta partigiana in montagna. L'apertura della commemorazione è stata affidata al compagno Luciano Guala il quale ha evidenziato l'importanza del lavoro svolto a favore dei migranti nel territorio biellese dalla Ciclofficina “Thomas Sankara”. In questo periodo freddo la Ciclofficina si occupa anche della raccolta e distribuzione di abiti caldi per i migranti.

Successivamente ha preso la parola il presidente dell'ANPI Provinciale, l'avvocato Gianno Chiorino, il quale ha ripercorso gli eventi tragici del dicembre 1943, un inverno segnato dalla guerra voluta dal fascismo e dalla miseria e disperazione per i biellesi che si trovarono ad affrontare per la prima volta la tragedia dei morti ammazzati dai nazi-fascisti, lasciati in strada in esposizione come monito per la cittadinanza. Il sindaco di Biella, Claudio Corradino, ha poi pronunciato un discorso, ricordando che il sacrificio dei sei partigiani trucidati è una costante ispirazione per praticare politiche democratiche e inclusive al fine di evitare l'affermarsi di nuove dittature.

È stata poi recitata la significativa poesia antifascista 'Lasciare scivolare una sciarpa' scritta da Luciano Guala e interpretata dagli attori Elisabetta Fabbri, delle Parole Fucsia, e Carlo Ceccon. Il presidente Gianni Chiorino ha ripreso la parola, avviandosi alla conclusione della celebrazione, sottolineando l'importanza dei principali articoli fondamentali della Costituzione del 1948 e denunciando l'indifferenza della politica attuale verso le numerose guerre ancora presenti nel mondo. Erano presenti il presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, il sindaco di Mongrando, Tony Filoni, l'ex senatrice del Partito Democratico, Nicoletta Favero, e Andrea Foglio Bonda di Buongiorno Biella. A colorare di rosso la fredda piazza invernale sono state le bandiere delle organizzazioni comuniste biellesi, rappresentate dal Partito della Rifondazione Comunista (PRC), dalla sezione biellese del Partito Comunista Italiano (PCI) e dall'Organizzazione di Biella del Partito marxista-leninista italiano (PMLI), unite dietro allo striscione “Vita, Terra e Libertà per il popolo palestinese”. Sul finire della commemorazione la compagna Loredana, dell’ANPI Valle Cervo, ha intonato “Bella ciao” subito ripresa da tutti i presenti alla manifestazione.