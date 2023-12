Gianduiotti e grissini portano Torino nella Top Ten delle città con il cibo migliore al mondo

C'è tanta Italia, c'è Torino e anche un po' di Piemonte nella classifica del portale gastronomico TasteAtlas, il portale specializzato in cibo, vino e destinazioni che grazie al voto degli utenti ha stilato la classifica delle 100 città con il cibo migliore al mondo.

Gianduiotti e grissini premiano Torino

Su 16.601 città nel database del portale gastronomico TasteAtlas, sulla base di 395.205 voti degli utenti, il Bel Paese occupa tutti tre i gradini del podio con Roma, Bologna e Napoli. Nella top 10 c'è Torino (in ottava posizione) premiata per gianduiotti, pizza al padellino e grissini. A sorpresa nella classifica c'è anche La Morra, al 68esimo posto.

Per questa “graduatoria annuale”, sempre curiosa e per questo attesa, TasteAtlas ha chiesto ai suoi follower di esprimere la propria preferenza tra 50 tra i piatti top di ogni Paese, e poi ha sommato i voti per il punteggio finale di ogni cucina tipica.