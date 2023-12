”Santa Lucia con i Think Biker - 2023” in 140 nella giornata di ieri, FOTO

”Santa Lucia con i Think Biker - 2023” in 140 nella giornata di ieri

”Santa Lucia con i Think Biker - 2023” È con il cuore che le iniziative importanti crescono negli anni... Ed è il cuore che ci mettono i Think Biker e il numeroso e affezionato seguito che permette a questo gruppo di motociclisti, supporter SRMC di Biella, di continuare a far crescere quest' iniziativa che inizia a diventare sempre più corposa e costruita attorno ai partecipanti che ne consolidano il successo.

La prima edizione risale al 2019. L' dea di portare Santa Lucia a Biella, poco conosciuta nella realtà locale; poi il Covid che ha impedito di sfruttare la scia data dal primo risultato al di sopra delle aspettative... e appena si è respirata aria di normalità, il cuore dei biker è esploso, regalando numeri sempre più alti di partecipazione.

I motociclisti in veste natalizia quest' anno superavano i 140 mezzi. Inutile sottolineare che il merito del successo va a quanti hanno collaborato perché tutto funzionasse in modo preciso, dai gruppi motociclistici che ci hanno aiutato nel run mattutino, ai comuni che ci hanno aperto le porte delle loro piazze in cui purtroppo abbiamo potuto intrattenerci poco, alle realtà che hanno aiutato economicamente nella raccolta di fondi da destinare quest' anno ad Anffas. Un unico grande orologio, composto di tanti ingranaggi tutti indispensabili, che ogni anno punta sempre più in alto.

Grazie quindi a tutti, alla prossima edizione. Auguri di Buone Feste a tutti!!!