Biella Master, la serata degli auguri

La pandemia aveva interrotto la tradizionale festa degli auguri che la Fondazione del Biella Master celebrava. Dopo tre anni, l’appuntamento è stato ripreso in forma smagliante Venerdì 15 Dicembre, presso il Circolo Sociale di Biella. I numerosi ospiti sono stati accolti dal Presidente Luciano Barbera, accompagnato dai membri del Consiglio Direttivo e dal Direttore dei corsi Giovanni Schiapparelli. Il Sindaco di Biella, Claudio Corradino, e il Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo hanno espresso il riconoscimento delle istituzioni per l’attività della Fondazione. Oltre a numerosi imprenditori e docenti del Master, erano presenti gli studenti che a Gennaio concluderanno il loro ciclo di formazione, i nuovi selezionati per l’edizione 2024 e parecchi masterini dei corsi precedenti. Come già comunicato, le sei borse di studio (una in più rispetto al passato) sono state intitolate agli imprenditori Filippo Buratti e Pier Giuseppe (Pino) Alvigini, grazie alla generosità delle rispettive famiglie.

Al brindisi, il Presidente ha sottolineato l’importanza che il Master riveste per l’industria del tessile/abbigliamento di qualità e la considerazione della quale gode la Fondazione presso le aziende in generale. Ha ricordato le difficoltà iniziali di inserimento dei giovani nelle aziende per i loro periodi di stage conoscitivi, ora felicemente superati. Ai master viene riconosciuto un alto grado di preparazione, che consente loro di inserirsi in ruoli importanti e a soddisfare pienamente le aspettative degli imprenditori.

La Fondazione, ha concluso Barbera, si sostiene grazie all’impegno finanziario di molti che credono nelle sue finalità e che riconoscono l’efficacia del lavoro svolto nelle 32 precedenti edizioni del Master.