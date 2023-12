Atreju 2023, "Bentornato orgoglio italiano"

Il Segretario Provinciale Cristiano Franceschini, il Sottosegretario di Stato alla Giustizia On.Andrea Delmastro, l’Assessore Regionale Elena Chiorino, dirigenti e militanti della Federazione Biellese hanno partecipato alla kermesse di Fratelli d’Italia tenutasi a Roma, nei giardini di Castel Sant’Angelo, dal 14 al 17 dicembre.

«Una festa confronto tra idee diverse, non di partito», così Giovanni Donzelli, Responsabile Nazionale Organizzazione in conferenza stampa, accanto ai capigruppo di FdI Tommaso Foti e Lucio Malan. “Bentornato orgoglio italiano” è il tema scelto per quest'anno, che simboleggia la credibilità che il governo Meloni ha restituito all'Italia sia in campo internazionale con i numerosi successi diplomatici, sia nazionale con un deciso rilancio dell'economia e del lavoro. Come da tradizione Atreju é stata l’occasione per dibattiti e tavole rotonde incentrate sui principali temi politici e di attualità, hanno avuto spazio anche un mercatino, il presepe vivente e lo street food con prodotti tipici. Oltre al governo al completo nutrita la schiera degli ospiti tra i quali Elon Musk , il primo ministro britannico Rishi Sunak e quello albanese Edi Rama -con cui il Presidente Giorgia Meloni ha siglato un'intesa sui migranti lo scorso novembre- tra le presenze anche quella del leader di Vox Santiago Abascal. Matteo Renzi ha partecipato alla discussione su “Una giustizia giusta“ assieme al Guardasigilli Carlo Nordio, al Sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro e alla senatrice Giulia Bongiorno. Non solo politici ad Atreju 2023, tra itanti invitati anche Luciano Spalletti, Flavio Briatore, Gianfranco Vissani, don Maurizio Patriciello e Federico Palmaroli in arte “Osho”.

Atreju 2023 si conclude con l’intervento del Presidente Giorgia Meloni durato 70 minuti e chiuso con l’Inno Nazionale:«La grandezza della missione che ci è stata affidata non consente di perdere tempo con le bassezze, e io personalmente sono molto più resistente di quanto i miei avversari si aspettino, e vedremo chi dei due arriverà alla fine. Solo gli italiani possono decidere quando sia ora di dire basta, fin quando io saprò che ho alle spalle il consenso del popolo italiano non c'è verso di liberarsi di me. Possono fare tutto quello che vogliono, non lasciatemi sola e io farò sempre la mia parte. Non so perché è stato dato a me questo compito, però so che posso portarlo a termine perché in vita mia non sono scappata mai e decisamente non intendo farlo ora».