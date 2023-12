Nuova Collaborazione tra Provincia di Biella, Tribunale e Procura per l’inserimento di due tirocinanti negli uffici giudiziari

La Provincia di Biella, nell'ottica di una collaborazione istituzionale tra gli Enti del territorio, volta alla valorizzazione di percorsi di avvicinamento e orientamento al lavoro dei giovani al mondo della pubblica amministrazione, ha accolto le richieste di Tribunale e Procura di avviare due tirocini per due unità di personale da inserire negli uffici giudiziari di Biella, al fine di poter garantire un servizio adeguato ed ottimale all’intera utenza della provincia di Biella. L’attività di selezione sarà effettuata dal Tribunale di Biella, in collaborazione con l’Agenzia Piemonte Lavoro, mediante la pubblicazione di due avvisi sulla piattaforma IOLAVORO.

I due avvisi: • 44744 - TIROCINANTE ADD. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE C/O UFFICI GIUDIZIARI Ufficio Giudiziario di Biella cerca n.1tirocinante add. attività amministrative; durata tirocinio: 6 mesi; €600 mensili; orario full-time e precisamente: 8.00-14.00 + due rientri settimanali dalle ore 14.30 alle ore 17.30; titolo di studio: diploma di medie superiori e/o laurea preferibilmente in materie giuridico-economiche; buone conoscenze informatiche; requisiti fondamentali: non aver riportato condanne penali. Annuncio e candidature al seguente link: https://www.iolavoro.org/index.php

• 44745 - TIROCINANTE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E ARCHIVIAZIONE C/O UFFICI GIUDIZIARI Ufficio Giudiziario di Biella cerca n.1 tirocinante add. attività amministrative e archiviazione; durata tirocinio: 6 mesi; €600 mensili; orario full-time di 36 ore settimanali articolato su sei o cinque giorni lavorativi con eventuale possibilità di rientro pomeridiano; titolo di studio: diploma di medie superiori; buone conoscenze informatiche; requisiti fondamentali: non aver riportato condanne penali. Annuncio e candidature al seguente link: https://www.iolavoro.org/index.php

La Provincia di Biella, come già fatto negli anni precedenti, ha nuovamente attivato questa iniziativa, al fine di agevolare, attraverso l’avvio di percorsi di stage, l’arricchimento del bagaglio di conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali da parte dei giovani, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo.