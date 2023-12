Edoardo Romussi: l'ascesa di un giovane talento biellese nel panorama internazionale del digital marketing

Oggi la tecnologia e il digitale giocano un ruolo cruciale nel plasmare le carriere e le aziende ed è così che emergono storie di successo che incarnano spirito imprenditoriale, innovazione e resilienza. Una di queste è la storia di Edoardo Romussi, un giovane talento originario di Biella, che ha trasformato la sua creatività, passione e competenza nel digital marketing in un viaggio professionale di rilevanza internazionale. Dall'inizio umile a Biella fino ai vertici del marketing digitale a Londra, la traiettoria di Edoardo è un esempio lampante di come le competenze digitali possano aprire porte inaspettate.

Le origini

Edoardo Romussi, classe 1995, è nato e cresciuto a Biella. Nel 2014, pochi mesi dopo aver terminato l'esame di maturità al liceo delle scienze umane Avogadro, la valigia era già pronta per emigrare all'estero. A soli 19 anni, con un bagaglio di sogni e ambizioni, si trasferisce a Londra, una città riconosciuta come un hub globale per l'innovazione e il business digitale. Questa mossa si è rivelata un passo fondamentale nella sua carriera, poiché Londra gli ha offerto l'opportunità di immergersi in un ambiente ricco di creatività, tecnologia e competenze avanzate. A Londra, Edoardo ha avuto la possibilità di collaborare e imparare da alcuni dei nomi più influenti nel campo del digital marketing e della SEO. Queste interazioni non solo hanno affinato la sua comprensione delle dinamiche del marketing digitale, ma gli hanno anche insegnato l'importanza dell'innovazione continua e dell'adattamento alle nuove tendenze.

Le avventure di un imprenditore Biellese a Londra

Edoardo Romussi si era già avvicinato al mondo della SEO nel 2013, partecipando alla creazione di un sito informativo per DJ nel tempo libero, mentre ancora era un liceale a Biella. Questo primo progetto ha segnato l'inizio della sua passione e del suo impegno nel campo del digital marketing, dimostrando il suo talento nell'identificare e sfruttare le nicchie di mercato online.

Negli anni successivi a Londra, Edoardo raffinò le sue conoscenze e abilità nella SEO, prima ottenendo importanti certificazioni come quella del Digital Marketing Institute , e successivamente facendosi strada tra consulenze per varie aziende in vari campi, come luxury real estate o startup nell'ambito tech come Sonicjobs.

Nel frattempo, Edoardo ha sviluppato un portfolio di progetti personali, spaziando in svariati ambiti. Nel 2017 fonda Kleos Media, una società dove, assieme al suo team creato negli anni, acquista, investe e costruisce asset digitali (come siti web) monetizzandoli con affiliate marketing, ads, o rivendendo l'asset una volta aggiunto valore SEO. Nel 2020 cofonda assieme a Luca Mello Rella (un altro concittadino Biellese) Medieval Ware, un eCommerce Americano di oggetti da collezione e repliche medievali. Nel 2021 rende ufficialmente la sua passione per la musica un business, cofondando Intermundia Music, una società di creazione di musica per trailer.

Ma non è finita qui. Da qualche mese, Edoardo sta lavorando ad un un progetto che lo riporta, in un certo senso, nella sua terra d'origine.

L'incontro con Nicholas e l'inizio di Orbita Digitale

Nel 2022 a Londra, Edoardo incontra Nicholas Bortoluzzi, un altro italiano con cui condivide una simile età, esperienza e vissuto. Di origine veneta, anche Nicholas lasciò presto l'Italia per andare a vivere tra Londra e Hong Kong, salendo ai vertici più alti del digital marketing e della SEO internazionale, lavorando in progetti con multinazionali come American Express e Jaguar.

Assieme, si resero conto che il mondo della SEO in Italia è indietro rispetto allo standard internazionale, e così decisero di fondare Orbita Digitale. Il progetto ha l'obiettivo ambizioso di rivoluzionare il panorama della SEO in Italia. Sarà una piattaforma che si pone come un vero e proprio ponte tra le competenze internazionali maturate da Edoardo e Nicholas e il mercato italiano, spesso meno esposto alle tecniche più avanzate e innovative nel settore. Orbita Digitale inizia come canale di formazione e divulgazione della SEO in Italiano, in cui i due fondatori condividono le loro conoscenze ed esperienze. L'idea è quella di creare una piattaforma di apprendimento a tutto campo sull'industria, con sia lezioni gratuite che corsi, sia per piccoli imprenditori che vogliono migliorare il loro posizionamento su Google che persone che vogliono una certificazione per lavorare nell'ambito della SEO. Inoltre, Orbita digitale offre anche la possibilità agli imprenditori italiani di ottenere una consulenza SEO da Nicholas ed Edoardo in persona, permettendo ad aziende di avere due grandi menti al loro servizio per risolvere complessi problemi di SEO.

Uno dei punti di forza di Orbita Digitale è la combinazione di esperienza dei due fondatori: Edoardo ha un approccio non convenzionale e esperienza nel lanciare piccoli progetti da zero, mentre Nicholas ha un curriculum di esperienza con grandi progetti e multinazionali.

La visione di Edoardo per il futuro

L'imprenditore digitale biellese, con il suo approccio innovativo, continua a spingersi oltre i confini tradizionali del marketing. Non si accontenta di seguire le tendenze esistenti, ma è sempre alla ricerca di metodi più efficaci e strategie rivoluzionarie per stimolare una crescita rapida e sostenibile. Nella sua visione per il futuro, Edoardo pone una forte enfasi sull'importanza dell'adattabilità e dell'innovazione nel settore del digital marketing. Riconosce che il panorama digitale è in costante evoluzione e che rimanere all'avanguardia richiede un impegno costante nello studio e nell'applicazione di nuove tecniche e tecnologie.

Proprio per questo, Edoardo e Nicholas sono impegnati nel fornire all'Italia una risorsa per non rimanere indietro, in un campo dove, molto spesso, l'Italia fatica a stare al passo.