Ieri domenica 17 dicembre intorno alle 9 a Castelletto Cervo un 14enne in sella alla sua moto è caduto nei pressi di una rotonda. Con molta probabilità la due ruote ha perso aderenza con il terreno per via dell'asfalto reso viscido dalle basse temperature.

In seguito all'incidente il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice giallo con il polso fratturato.