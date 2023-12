Nella giornata di oggi lunedì 18 Dicembre 2023 il Sindaco Antonio FILONI insieme al Vice Sindaco Michele TEAGNO e all’ Assessora alla Cultura, Istruzione e Servizi Sociali Luisa NASSO, hanno invitato in Sala Consigliare tutti i dipendenti per estendere loro i ringraziamenti per il lavoro svolto durante l’anno e per i tradizionali auguri di Buone Feste, omaggiandoli poi con una gradita sorpresa.