A Occhieppo Inferiore c'è il centro invernale per i bambini che sono in vacanza

Occhieppo Inferiore c'è il centro invernale per i bambini che sono in vacanza

A Occhieppo Inferiore per gli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria c'è la possibilità di iscriversi al Centro Invernale 2023 durante la vacanze di Natale. Gli iscritti saranno seguiti dall'esperta educatrice Anna Ferrero.

Nel dettaglio, il Centro sarà aperto nei giorni 27,28,29 Dicembre e il 2, 3, 4, 5 Gennaio 2024, con orario: 07.30-17.00.

Il costo per i residenti è di 10 € un giorno, tutti i giorni 70 € comprensivo di pasto offerto dal comune. Per i non residenti 15 euro al giorno, mentre tutti i giorni 105 euro.