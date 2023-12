Gaglianico: Torna il Giocattolo Sospeso, per i bimbi delle famiglie in difficoltà

A Gaglianico è tornato il GIOCATTOLO SOSPESO, l'iniziativa organizzata dal Comune per riuscire a donare giocattoli alle bambine ed ai bambini del paese che si trovano in un momento di difficoltà.

Grazie alla disponibilità dei negozi di giocattoli che hanno aderito all'iniziativa, Toys Center e Giocheria Biella, chiunque ha potuto donare un giocattolo lasciandolo ‘sospeso’ e il Comune ha il compito di consegnarlo ai piccoli destinatari durante questi giorni di festa.

Il GIOCATTOLO SOSPESO è un’iniziativa solidale promossa dall’Amministrazione comunale guidata da Paolo Maggia e realizzata attraverso il contributo fondamentale dell’Assessorato ai Servizi Sociali.

"In un anno certamente non facile come quello che sta per terminare - spiega il Sindaco Paolo Maggia - iniziative con fini di solidarietà come questa assumono ancora un’importanza maggiore rispetto al passato. Alcune famiglie si trovano in difficoltà e anche un gesto semplice come un regalo di Natale può accendere un sorriso e donare un momento di serenità ai nostri piccoli concittadini più bisognosi. Riuscire a mettere un giocattolo in più sotto l’albero di un bimbo o di una bimba in difficoltà è innanzi tutto un grande regalo che facciamo a tutti noi”.

“Sono felice di riuscire a proseguire con questa che è diventata oramai una tradizione per il nostro Comune – spiega l’Assessore ai Servizi Sociali Alma Memic – credo che sia importante continuare con questa buona pratica di solidarietà a sostegno dei nostri bambini più bisognosi, che idealmente si ispira all’antica tradizione partenopea del “caffè sospeso”. Nei prossimi anni cercheremo di migliorare ulteriormente il progetto del GIOCATTOLO SOSPESO perché ricevere un dono a Natale è un diritto fondamentale per tutti i bambini. Anche quest’anno i nostri concittadini più fortunati hanno dimostrato di sapersi calare nella realtà dei più bisognosi, solamente grazie al loro generoso contributo potremo distribuire giocattoli meravigliosi che creeranno tanti momenti di felicità.”