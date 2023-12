Biella sicura, in arrivo nuove telecamere nel quartiere San Paolo

Il Comune di Biella aveva annunciato che il nuovo servizio di videosorveglianza entrato a pieno regime a novembre sarebbe stato presto implementato, e così sarà. Entro breve entreranno in funzione nuovi occhi elettronici nel quartiere San Paolo, una decina in tutto.

Le vie interessate sono la zona della stazione, via Tripoli, via Trieste e via Piave. "Si tratta di punti importanti in cui deve essere prestata più attenzione - spiega il vicesindaco e assessore alla Polizia Locale Giacomo Moscarola - . I fondi che sono stati usati non sono comunali ma si tratta sempre di fondi ministeriali".

I tempi sono già definiti: "Il nuovo sistema ormai è già attivo - conclude Moscarola -. Si tratta di posare nuove telecamere, quindi se non ci saranno intoppi il sistema sarà potenziato già da fine gennaio".