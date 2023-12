Colonie feline in aumento nel Biellese, Gattopoli: "Complici lo spopolamento delle vallate e l'incuria delle persone", VIDEO

Colonie feline in aumento nel Biellese, Gattopoli: "Complici lo spopolamento delle vallate e l'incuria delle persone"

Nel Biellese le colonie feline sono in pericoloso aumento.

A entrare nell'argomento è Gattopoli Made in Biella, attraverso le parole di Paola Cossutta intervistata da Alessia Zuppichiatti. Solo nell'ultimo anno l'associazione si è preoccupata della sterilizzazione di 274 gatte.

"Non siamo ancora ai livelli dal Sud Italia - spiega Paola Cossutta - , ma ci stiamo arrivando. Per via della spopolamento e dell'incuria delle persone è davvero un problema quello dei gatti abbandonati".

Per quanto riguarda Biella, le zone dove se ne registrano di più sono la Valle Oropa, nei pressi dell'ospedale e del cimitero di Biella.