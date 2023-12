Rugby, Amatori & Union Milano v Biella Rugby 3-38

Biella Rugby chiude il 2023 con il sorriso al primo posto della classifica, al pari di Cus Torino, e con una brillante vittoria ottenuta in trasferta contro Amatori e Union Milano con il punteggio finale di 3-38. Sei mete segnate e nessuna subita, elogio alla difesa gialloverde per l’eccellente lavoro svolto.

La costruzione della prima marcatura, al 12’ parte dalla difesa grazie allo spunto del sempre agile Foglio Bonda che trasporta l’ovale fino ai ventidue avversari prima di scaricare su Nastaro intervenuto in sostegno. Gilligan manca la trasformazione, ma avrà modo più avanti di farsi ampiamente perdonare. Poco gioco più tardi è il turno di Marcos Righi finire il lavoro iniziato da Vezzoli e Besso. Buona la trasformazione di Gilligan.

Al 24’ arrivano i tre punti, gli unici, di Amatori Milano grazie ad una punizione assegnata in loro favore dall’arbitro al limite dei ventidue.

Al 34’ è Nani Loretti a concludere in bellezza una delle tante iniziative che lo porteranno a fine gara, a guadagnarsi il titolo di player of the match.

Segna la meta del bonus allo scadere, il giovane Foglio Bonda. Gilligan trasforma per il parziale di 3-26.

Gioco noioso e poco brillante per tutta la ripresa, ma Biella riesce a segnare ancora due volte: al 30’ grazie a Franco Righi in uscita da una rolling maule ben condotta, al 33’ su occasione di Gilligan.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Siamo andati a Milano puntando alla vittoria con bonus, così è stato, anche se non è stata esattamente la nostra miglior prestazione dell’anno. Abbiamo commesso troppi errori in attacco, ma la difesa è andata benissimo e non aver subito nemmeno una meta è la dimostrazione di quanto affermo. Nelle ultime tre partite abbiamo concesso due sole mete: una a Asr Milano e una ad Alghero. Oggi nessuna, direi che è un ottimo risultato. Adesso ci aspetta un mese di pausa, la prima settimana sarà di scarico, poi riprenderemo individualmente e di squadra per trovarci pronti a rientrare con la durissima sfida contro Cus Milano”.

Milano, “Stadio Crespi” – domenica 17 dicembre 2023 ore 14.30

Campionato di Serie A, IX Giornata

Amatori & Union Milano v Biella Rugby 3-38 (3-26)

Marcatori: p.t. 12’ m. Nastaro n.t. (0-5); 15’ m. M. Righi tr. Gilligan (0-12); 24’ c.p. Riva (3-12); 34’ m. G. Loretti tr. Gilligan (3-19); 39’ m. Foglio Bonda tr. Gilligan (3-26). s.t.: 30’ m. F. Righi n.t. (3-31); 33’ m. Gilligan tr. Gilligan (3-38).

Amatori & Union Milano: Bandera; Dunde, Casarin, Mazzotta, Bertossi (41’ Signorelli); Riva, Maresca (67’ Elemi); Mastromauro (cap.) (73’ Rolla), Del Vecchio (52’ Grossi), Marroccoli (41’ Selimovic); Garbelotto (52’ Carozzo), Demolli (68’ Rondani); Caldara, Guidetti, Curti (41’ Pisani).

All. Pisati

Biella Rugby: Ghelli; Vaccaro, Foglio Bonda, Gilligan, Nastaro (60’ Negro); Loro (67’ Ongarello), Della Ratta (48’ Besso); Vezzoli, Perez Caffe (4’ M. Righi), J.B. Ledesma; G. Loretti, Panaro (47’ F. Righi); Lipera (60’ L. Loretti), J.M. Ledesma (65’ Casiraghi), De Lise (44’ Panigoni).

All. Benettin

Arb. Meschini

AA1 Di Fruscia AA2 Scrimieri

Cartellini: 23’ giallo a Loro (Biella Rugby); 62’ giallo a Pisani (Amatori & Union Milano)

Calciatori: Gilligan (Biella Rugby) 4/6; Riva (Amatori & Union Milano) 1/1

Note: Giornata soleggiata. Campo sintetico in buone condizioni. 100 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 5, Amatori & Union Milano 0

Player of the Match: Nani Loretti (Biella Rugby)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 9: Noceto - Parabiago 28-25; Asd Rugby Milano – Cus Milano 24-23; Amatori Alghero - Rugby Calvisano 7-30; Amatori & Union Milano v Biella Rugby 3-38; Cus Milano – VII Rugby Torino 47-10; Monferrato – Rugby Parma 29-36.

Classifica. Cus Torino Rugby e Biella Rugby 37; Asd Rugby Milano 32; Calvisano 27; Parabiago 25; Cus Milano e Noceto 24; VII Rugby Torino 22; Rugby Parma 18; Monferrato Rugby 11; Amatori & Union Milano 5; Amatori Alghero 2.