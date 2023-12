Prochimica Virtus che batte Ovada in trasferta ed entra in zon aplayoff

La Prochimica Novarese Virtus Biella conclude nel migliore dei modi il 2023. Le giovani atlete della formazione nerofucsia si regalano per Natale il terzo posto della classifica, battendo 3-0 l'Ovada in trasferta e superando il Novi Gavi inaspettatamente sconfitto sul campo dell'InVolley Chieri. Mancano ancora due giornate al termine dell'andata e poi tutto il ritorno, ma questo è comunque un grande risultato per un gruppo che nella scorsa stagione ha dominato la serie D e che ora sta dimostrando, sotto la guida di Rudy Rastello e di Maurizio Venco, di essere in grado di far molto bene anche nella prima serie regionale.

Contro Ovada partita tutt'altro che facile: a far la differenza il grande carattere delle nerofucsia che hanno rimontato divari importanti e anche un pizzico di fortuna nei momenti decisivi che hanno visto qualche errore di troppo delle alessandrine.

In campo nello starting seven Civallero in palleggio, Cavaliere opposta, Porta e Fornasier al centro, Caneparo e Gasparini in banda, Huaman Lopez libero. Nei tre set ampio spazio anche per De Pretto al posto di cavaliere Cavaliere.

Nel primo set Virtus avanti 7-10 poi un break di 6 punti consente a Ovada di andare avanti e di arrivare sino al 25-24: le nerofucsia annullano due set point sul 25-24 e sul 26-25 e poi ribaltano le sorti del set con tre punti consecutivi. Finisce 26-28.

Ancora più "drammatico" il secondo: Ovada domina mettendo subito un divario di 7 punti (10-3) che mantiene sino al 21-14. Poi arriva la rimonta virtussina che si concretizza sul 23-22. Ovada ha due set ball sul 24-22, poi le nerofucsia vanno avanti 24-25, quindi di nuovo sotto 27-26 e infine vincono 27-29 una vera maratona di emozioni. Il terzo set è tutto sommato eqiilibrato: sul 18-17 break biellese 18-21 e controbreak 21-21. Il finale è ancora una volta di marchio Virtus con 4 punti consecutivi che regalano un panettone di Natale dolcissimo.

Ovada-Prochimica Novarese Virtus Biella 0-3

Parziali: 26-28, 27-29, 21-25

PROCHIMICA NOVARESE VIRTUS BIELLA Caneparo 18, Cavaliere 3, Civallero 2, De Pretto 5, Fornasier 11, Gasparini 17, Huaman Lopez (L) 0, Porta 7, G. Siletti ne, Vercellino ne, Zacchi ne. All. Rastello.

Classifica dopo 11 giornate: Cus Collegno 32, Almese 26, Prochimica Novarese Virtus Biella 25, Gavi Novi 24, Sammaborgo 22, Pinerolo, Vicoforte Ceva 18, Canelli 16, Ovada 13, Pavic Romagnano, In Volley San Giorgio 12, Playasti 10, Fortitudo Chivasso 3, Mtv Torino 0.