Il Rosignolo protagonista alla Fiera dei Cavalli di Verona FOTO

Il Rosignolo alla Fiera dei Cavalli di Verona. Giornate ricche di gare, piene di emozioni e soddisfazioni. Presenti all'Arena Fise i migliori best rider. Angelica Rovetto con Mallmore Bobby sha raggiunto grandi traguardi, compresa una medaglia d'argento nella Coppa delle Regioni.

Grande prova anche per Ginevra Ruffino, con Quintinas, che ottiene un importante decimo posto in classifica. Buon risultato anche per Nicolò Monari che ha raggiunto il livello 3 Junior. Tutto ciò ha portato alla vittoria della finale regionale in Piemonte.