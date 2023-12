Pallavolo: il Bonprix chiude l’anno con un punticino

Un punto che permette al Bonprix TeamVolley di allungare sulla zona-salvezza, ma che di certo non accontenta nessuno nello staff biancoblù. Il glorioso 2023 della squadra di Serie B2 nazionale si chiude con un ko interno per 3-2, in un match imprevedibile contro l’ostica Gorgonzola.

CRONACA

Il clima natalizio non entra nel Palasport di Lessona e il TeamVolley lo capisce già nel primo set. La partenza sorride alle milanesi, che scappano subito sul 6-10, subiscono un parziale rientro di Diego e compagne ma mantengono sempre un gap importante, che tocca l’apice sul 12-20. Gli ultimi scambi sono interlocutori: il tabellone dice 16-25.

Passato lo shock iniziale, il Bonprix si sistema e l’avvio della seconda frazione è di segno opposto. Sul 10-5 è la panchina ospite a fermare il tempo, ma l’inerzia non cambia. Le biancoblù si portano addirittura sul 23-14, ma in quel momento subiscono uno 0-7 di parziale che testimonia lo spirito battagliero di Gorgonzola. Un errore in battuta e un punto di Diego regalano il 25-21.

Terzo set ancora positivo per il TeamVolley, ma questa volta l’equilibrio ha retto molto di più. Le padrone di casa danno una spallata sul 14-9 ma, tanto per cambiare, con sei punti di fila le milanesi mettono la freccia. Un set che va a strappi: 8 punti di fila per il Bonprix, quindi 5 per Gorgonzola e poi ancora 3 per il TeamVolley. Un 25-20 particolare, con due cartellini rossi per le avversarie.

Quarta frazione che vede le milanesi fare il bello e il cattivo tempo. Coach Fabrizio Preziosa ferma il gioco due volte, sull’8-13 e sull’11-20, ma la partita ha preso un binario pericoloso e il treno è in corsa, perché dal primo scambio era evidente che Gorgonzola non voleva tornare a casa a mani vuote. Sarà ancora 16-25.

Il trend con cui parte il tie-break è difficile da invertire: la partita si regge sull’equilibrio fino al cambio-campo (6-8), poi lo staff lessonese prova a ricucire il margine spendendo entrambi i time-out, ma la vittoria prende la A4 in direzione Milano: 10-15.

COMMENTO

Parla coach Fabrizio PREZIOSA: “Pensavamo potesse essere difficile, invece è stata difficilissima. Il livello di gioco di Gorgonzola è andato oltre le aspettative, quindi dobbiamo per prima cosa dare merito alle avversarie. Hanno confermato il trend positivo dell’ultimo periodo: sono una squadra battagliera, agonista (hanno ricevuto vari cartellini) e che non molla mai su nessun pallone, né quando sono avanti né quando sono indietro nel punteggio. Vanno per la loro strada e approfittano degli errori altrui. Lo sapevamo e avevamo cercato di preparare questo aspetto, ma a differenza delle altre uscite non siamo riuscite a metterlo in pratica. La partita è andata tra alti e bassi, seguendo l’inerzia degli errori: quando abbiamo sbagliato poco, abbiamo vinto agevolmente con break positivi, viceversa quando abbiamo accumulato imprecisioni, Gorgonzola ha preso set e partita. L’ago della bilancia è stato questo, si è percepito in modo netto. In questo momento lo paghiamo tanto: nella fase offensiva e in battuta l’efficienza non è ancora all’altezza, sbagliamo troppo; in più, spesso aggiungiamo disattenzioni che paghiamo care, come alcune free-ball nella nostra metà campo che non solo non abbiamo sfruttato, ma addirittura subìto. Mettendo insieme tutto, è difficile tirare fuori un risultato positivo. Il punto lascia l’amaro in bocca perché volevamo regalare la vittoria pre-natalizia ai tifosi e a noi, allungando anche tanto sulla zona-salvezza, perché potevamo passare le feste a +8 e invece il distacco (pur aumentando) non fa vedere il bicchiere mezzo pieno. Dobbiamo essere più bravi a livello di qualità, sprechiamo occasioni e vittorie che potrebbero darci soddisfazioni. Nelle vacanze dovremo lavorare tanto e bene, per raggiungere le nostre vere potenzialità: i risultati non sono all’altezza, dobbiamo alzare il livello perché possiamo farlo”.

TABELLINO

SERIE B2 Girone B - 11a giornata

BONPRIX TEAMVOLLEY – Delta Engineering Argentia Gorgonzola 2-3 (18-25/25-21/25-20/16-25/10-15)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 8, Masserano ne, Diego 13, Biasin 3 Frascarolo 2, Garavaglia( L1), Spinello (L2), Binda 2, Fallarini 4, Filippini 18, Lorenzon ne, Guzzo ne, Bonini 13. Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.