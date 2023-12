Calcio biellese, tutti i risultati di oggi. Eccellenza: pareggio per la Biellese, vince Città di Cossato

Quindicesima giornata di campionato oggi domenica 17 dicembre nel campionato di Eccellenza in Piemonte.

Questi i risultati delle squadre biellesi.

Per quanto riguarda l'Eccellenza girone A la Biellese 1902 ha chiuso la partita con un 2 a 2 con Stresa Vergante con goal di V. Tomasino (25' pt) e J. Jamal Idrissi (Rig.) (33' pt). Vittoria invece per la Città di Cossato contro Pro Eureka finita 2 a 0 con rete di A. Canton e M. Cestagalli (Rig.).

Promozione Girone A: male per la Chiavazzase 75 che perde 0 a 2 contro Arona Calcio, mentre finisce 2 a 0 Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Fulgor Valdengo con goal di Esposito e Viotto. Perde Valdilana Biogliese 0 a 2 contro Briga.

Nella Prima categoria girone B, Gaglianico C.S.I. perde 0 a 2 contro Cigliano Calcio, Ivrea Banchette batte 3 a 0 la Valle Cervo Andorno, mentre finisce 1 a 2 Ponderano - Virtus Vercelli. Perde anche il Vigliano contro Santhià (3-1).

Nella Seconda categoria girone C Torri Biellesi resta in cima alla classifica battendo pareggiando contro il Grand Combin. Perde 2 a 4 la Cervo contro la Strambinese 1924 che si ferma 4° in classifica. Pareggio tra Pollone - Pol.Grand Paradis (0-0).

In Terza categoria girone A la Cossatese batte Chambave 4-1 con goal di L. Stupenengo, H. Elsharkawy, S. Negrei S. Negri mentre Lessona Calcio ha vinto contro Quincitava 7-0 con reti di L. Bassi, L. Bassi, M. Castaldelli, M. Castaldelli, A. Cerra, G. Menardi e G. Menard. Cever Massazza ha perso 0-7 contro VDA Aosta Calcio 1911, Villaggio Lamarmora ha finito con 1-2 contro Diavoletti Calcio Vercelli.