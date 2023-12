Ahmed Mounir e Najim Rmouz del Team Spazioforma Biella in Coppa Italia e Brazilian Jiu-Jitsu

Nel mondo delle arti marziali miste (MMA), ogni vittoria e ogni progresso tecnico sono degni di nota, e due giovani talenti del Team Spazioforma Biella, Ahmed Mounir e Najib Rmouz, Guidati dal Coach Basilio Tazio, hanno recentemente dimostrato il loro valore in due eventi distinti, nei due precedenti Week-end.

L'11 dicembre, a Roma, si è svolta la Coppa Italia, uno dei tre eventi più importanti organizzati direttamente dalla federazione, che gestisce questo sport in Italia.

Ahmed Mounir ha partecipato nella categoria 61 kg Minorenni, ottenendo un risultato eccezionale che lo colloca al secondo posto. La sua performance impeccabile nei match precedenti gli ha garantito l'opportunità di giocarsi l'ingresso nella Nazionale Italiana. Nonostante la sconfitta ai punti in finale, Ahmed ha dimostrato la sua abilità e determinazione.

Nonostante le festività natalizie, l'impegno non si ferma mai per gli atleti e gli istruttori del team. I corsi di MMA, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling, Lotta Libera e Greco Romana continueranno nel periodo natalizio, preparandosi per gli sfidanti eventi del 2024.