Riascoltati per voi: Pearl Jam - VS. (1993)

Quindicesimo appuntamento con la rubrica “Riascoltati per voi”. Oggi, vi propongo un vero e proprio classico del grunge: “VS.”. 1993, siamo nel pieno della scena grunge, i Pearl Jam se la devono vedere con band del calibro dei Nirvana, degli Alice In Chains e dei Soundgarden giusto per citarne alcune, ma nonostante questo, secondo il mio parere con “VS.” se la cavano alla grande riuscendo a sfornare un vero capolavoro.

Sono passati solamente due anni dal magnifico album di debutto, “Ten”, ed i Pearl Jam ne sfornano un altro altrettanto eccezionale: “VS.”, anzi questo di trent’anni fa lo posso considerare tra i mei album preferiti della band di Seattle. L’album ha consolidato la fama dei Pearl Jam, ha inoltre dato loro la consapevolezza di essere una delle più importanti band della scena rock degli anni ’90. In quarantasei minuti si possono ascoltare arrangiamenti potenti, di qualità ed aggressivi, un sound di un grunge grezzo con chitarre distorte all’inverosimile, una batteria martellante ed una voce arrabbiata e graffiante del front-man Eddie Vedder, vera ciliegina sulla torta. Ma non finisce qui: in “VS.”

Si possono ascoltare testi intensi e personali di Vedder che raccontano temi come la violenza, il consumismo, la droga e la guerra, l’album che ne esce è un concentrato di rabbia, frustrazione e riflette appieno il malcontento di un’intera generazione che pervadeva la società americana all’epoca. Nonostante sia un po’ troppo cupo e pessimista, il disco è grunge allo stato puro ed i brani sono potenti e intensi, come ad esempio “Go”, “Animal”, “Daughter” e “Indifference”, ne sono la prova che è il disco è importante ed influente, che ha lasciato non solo un segno ma una vera e propria impronta gigante nella storia del rock, tutt’oggi ha un fortissimo impatto emotivo, e continua a conquistare nuovi fan di generazione in generazione.

“VS.” mi ha sempre colpito per la sua enorme potenza e la sua straordinaria intensità, così come i testi di Vedder sono sempre stati in grado di trasmettere emozioni forti e la musica della band è semplicemente travolgente.

I miei brani preferiti sono: "Go"; "Animal"; "Daughter"; "Rearviewmirror"; "Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town"; "Leash" e "Indifference". Voto: 9 Tracce: 1) Go – 3:12 2) Animal – 2:49 3) Daughter – 3:55 4) Glorified G – 3:26 5) Dissident – 3:35 6) W.M.A. – 5:59 7) Blood – 2:50 8) Rearviewmirror – 4:44 9) Rats – 4:15 10) Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town – 3:15 11) Leash – 3:09 12) Indifference – 5:02

Durata: 46 minuti.

Formazione: Eddie Vedder (voce e chitarra); Jeff Ament (basso); Stone Gossard (chitarra); Mike McCready (chitarra) e Dave Abbruzzese (batteria).

