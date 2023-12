Il borgo di Castagnea a Portula è tornato ad essere il “Paese della Befana”, FOTO

Oggi, domenica 17 dicembre il borgo di Castagnea a Portula è tornato ad essere il “Paese della Befana”. L'associazione Amici di Castagnea, di cui è presidente Barbara Passuello, ripropone l'iniziativa per il secondo anno. Novità di questa edizione sarà il raduno delle Befane in programma nella giornata del 6 gennaio con una serie di iniziative che coinvolgeranno grandi e piccoli.

In paese sono state appese le calze, realizzate dalle sarte del gruppo Delfino, sono stati posizionati gnomi e addobbato l'albero nella piazza. E' stata inoltre installata la lunga calza sul campanile della chiesa sconsacrata, sono state messe le scope giganti ed è stato allestito il presepe.

Continua inoltre il progetto di Antonella Scalcon e Alessandro Bozzetto che hanno realizzato alcuni fantocci che rappresentano la quotidianità della Befana. I personaggi a grandezza naturale hanno un'anima in legno e i visi in cartapesta. Ci saranno Befane curiose alla finestra o al balcone. Altre saranno impegnate in uno sport invernale, ci sarà chi cuce, la scuola, l'autostoppista che vuole raggiungere Castagnea o Basilio il fabbricante di scope. Non mancherà il pittore e altre scene posizionate nelle due piazze o in alcuni angoli della frazione. Alcune befane più sbadate sono poi finite su pali o muri.

In questo progetto sono state coinvolte la scuola dell'infanzia e primaria di Portula, la scuola dell'infanzia di Pratrivero e i bambini del post orario scolastico gestito dall'associazione Asilo di Portula,che hanno preparato alcuni lavori da esporre.

Gli allestimenti saranno visitabili sino al 14 gennaio e sarà possibile imbucare i “buoni propositi” per il 2024.

<Il 6 gennaio – spiega la presidente Barbara Passuello – verrà proposto il “Raduno delle befane”. Ci si ritroverà in piazza al mattino per l'iscrizione e per la sfilata per le vie del paese. Ora stiamo organizzando il tutto, ma in linea di massima ci saranno giochi, la visita della Casa della befana che intratterrà i bambini, il pranzo nell'agriturismo Oro di Berta, per chi vorrà fermarsi con noi anche al pomeriggio. Si potranno visitare i vari allestimenti, ci sarà un punto di ristoro e magari il “guardaroba” della Befana per chi non ha l'abito e vuole indossare i panni della vecchina. Saranno presenti gli Arcieri del Dahu. E' un modo per fare festa insieme e per valorizzare il nostro paese. Un ringraziamento va a chi ha collaborato e collaborerà in questo nostro progetto di rendere Castagnea il paese della Befana>.

Si potrà inoltre visitare la mostra permanente “Castagnea sospesa nel tempo”. In alcuni angoli del paese sono stati installati pannelli con fotografie d'epoca e una descrizione della loro storia.