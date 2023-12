Casapinta: Sulle note dei cori, il Natale si avvicina FOTO e VIDEO

Ieri sera, 16 dicembre, la Chiesa Parrocchiale di Casapinta era affollatissima di persone giunte in paese per assistere a "Natale in coro", il consueto concerto in attesa delle festività. La bravura dei coristi e l'entusiasmo del pubblico hanno creato una energia magica, genuina e per nulla scontata. Il tempo è volato e gli applausi, i sorrisi delle persone, sono stati il miglior riscontro del successo della serata con tanti apprezzamenti per la Corale di Casapinta, il coro L'Eco di Varallo, il coro SPE di Cossato e il coro di voci bianche "Voci in musica".

Ecco alcuni brani dei cori: