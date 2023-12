Biella Jazz Club, ultimo concerto dell'anno: arrivano Nugara Trio feat Anais Drago

L’ultimo concerto del 2023 al Biella Jazz Club martedì 19 dicembre alle 21,30 : Nugara Trio feat. Anais Drago.

Francesco Negri (pianoforte), Viden Spassov (contrabbasso) e Francesco V. Parsi (batteria) sono tre giovani musicisti provenienti da diverse città d’Italia, rispettivamente Genova, Torino e Firenze, che si conoscono ai seminari di Nuoro Jazz 2021 dove, grazie a un provvidente colpo del destino, si ritroveranno insieme perché vincitori delle annuali borse di studio come migliori studenti. E’ la nascita dei Nugara Trio, che decidono di omaggiare il luogo della loro nascita e la magia della terra sarda con un nome derivato da Nugoro, nome antico di Nuoro.

Tre musicisti, tre animi diversi, tre spiriti che hanno incrociato il loro viaggio quasi per caso, come tre linee che dall’ignoto dell’infinito si sono intersecate in unico punto, il punto di convergenza, punto dal quale nasce la musica del Trio. Una musica di difficile collocazione artistica e di genere, ricca, complessa, melodica: ognuno dei tre musicisti porta all’interno del disco quello che e il suo bagaglio musicale e culturale, spesso in confitto, frutto di un processo di creazione mai banale e a volte contraddittorio ma sempre in grado di raggiungere quel grado di equilibrio e di armonia che rende “Point of Convergency” un disco che vive di vita propria, e che si rinnova in ognuna delle sue 8 tracce.

Come i vertici di un triangolo che convergono in un unico punto centrale, i tre musicisti hanno riversato nei brani alcune delle loro maggiori influenze musicali verso le quali sono in debito; dalla musica classica e romantica, al folk e alla world music, il pop, il progressive rock e infine il jazz che, con la sua capacità di fagocitare suggestioni e restituirle con un volto nuovo, chiude il cerchio. Anais Drago, violinista biellese, appare spesso come ospite nei lavori di Nugara Trio e anche stavolta sarà presente per il concerto nella sua terra natale. Sicuramente una formazione che sta facendo parlare di se, freschi vincitori del bando SIAE “Per chi Crea” in collaborazione con il Monfrà Jazz Festival e la scuola di musica “Le Muse” di Casale Monferrato, partner storici del Biella Jazz Club, Nugara è una realtà jazzistica di grande valore artistico e compositivo.

I concerti a Palazzo Ferrero riprenderanno martedì 9 gennaio, per il concerto di Mario Venuti il 18 gennaio è tutto esaurito.