Vigliano Biellese, in 164 a correre per Natale - FOTO E VIDEO

Vigliano Biellese, in 164 a correre per Natale - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

Erano in 164 oggi, domenica 17 dicembre, in Piazza Martiri a Vigliano Biellese al via della corsa dei Babbi Natale, un appuntamento che ripete da anni come spiega Gennaro Albanese, Presidente della Podistica Vigliano, organizzatrice dell’evento: “Siamo stati i primi a fare al corsa dei Babbi Natale nel Biellese ed è un appuntamento che organizziamo da qualche anno. Ringrazio Comune di Vigliano e Pro Loco”.

Presente all’evento l’Assessore Comunale allo Sport e Politiche Giovanili Luca D’Andrea: “Ogni anni questa festa va sempre meglio. Ringrazio Pro Loco, e le associazioni ATA ed In viaggio con Gabri”.

Una bella giornata in piena atmosfera natalizia, con il contorno delle tante bancarelle del mercatino, punti ideali per trovare idee per il regalo di Natale.

Ecco la partenza della corsa dei Babbi Natale