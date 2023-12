Auser, concluso a Valdilana il corso di alfabetizzazione informatica: un bilancio più che positivo

Si è concluso nei giorni scorsi il corso di alfabetizzazione informatica per gli over 65enni organizzato dall’Auser in Valdilana.

“E’ stata un’esperienza positiva per tutte le parti coinvolte: dagli studenti ai pensionati, che oltre ad aver partecipato con costanza hanno deciso di omaggiare i giovani tutors con la Costituzione e dei dolcetti nell’ultimo incontro” racconta Elda Brera Molinaro, docente degli studenti e dei corsisti.

“Il bilancio è di un proficuo incontro fra generazioni differenti che ora, per gli interessati al mondo digitale, potrà proseguire ogni venerdì allo Sportello digitale di Pray e, prossimamente, allo Sportello che aprirà proprio a Valdilana, nell’ex municipalità di Valle Mosso” racconta Alice Ronchi, di Auser.

Per informazioni e prenotazioni ai servizi digitali è possibile contattare l’Auser al seguente numero: 015-9526397. Lo sportello digitale di Pray è aperto il venerdì mattina (dalle 9 alle 11).