Biella Motor Team, un 2023 da applausi: un successo gli eventi sportivi

Auto da sogno a Biella, boom di presenze ai raduni, ottimi risultati sul piano sportivo e tanti riscontri positivi dagli addetti ai lavori. È un 2023 da 10 in pagella per la scuderia Biella Motor Team che, nei giorni scorsi, si è ritrovata per brindare all'anno appena trascorso, contrassegnato da importanti traguardi sportivi.

Su tutti: il grande successo di pubblico del Biella Motor Day (raduno dello scorso maggio dedicato alle supercar e auto sportive) e del Biella Motor Show (che ha visto in pista, a novembre, lo storico organizzatore Gianni Galliera). “Dopo due anni e mezzo di emergenza Covid siamo tornati ad alti livelli – confida il vicepresidente Massimiliano Devivo – Gli appassionati e il pubblico biellese si sono complimentati per il ricco programma degli eventi e l'alta capacità organizzativa del nostro staff. Feedback gratificanti che ci spingono a far meglio anche nel 2024. Sul piano sportivo, non dimentichiamo che i nostri colori hanno ottenuto lodevoli risultati, con buoni piazzamenti nei due Rally Lana, storico e moderno”.

Parlando di futuro, il prossimo anno vedrà di nuovo la realizzazione del Biella Motor Day e del Biella Motor Show, con importanti novità all'orizzonte. Menzione speciale la meritano anche i corsi offerti dalla scuderia biellese, fondata nel 1999, che vede tra le proprie fila più di un centinaio di iscritti. Oltre alla conferma dei corsi di guida sportiva e di quelli dedicati ai navigatori, ci sarà un inedito assoluto, come annuncia il presidente Claudio Bergo: “Arriva a Biella il corso di guida sicura per i neopatentati e non. Qui, si imparerà a capire quali i giusti e corretti comportamenti da adottare in caso di difficoltà sulla strada, come gelo, pioggia, neve. A dare consigli, con prove pratiche e briefing, diversi piloti esperti come Omar Bergo. Ulteriori novità arriveranno nelle prossime settimane e verranno comunicate nei nostri canali social e web”.